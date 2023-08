Vom Kindergarten in die Schule: So können Eltern ihre Kinder unterstützen

Der Schulstart ist für Kinder eine Herausforderung. Die Katholische Jugendfürsorge mit Sitz in Aichach und Kissing gibt Tipps, wie Eltern ihre Kleinen vorbereiten können.

Endlich in die Schule gehen: Viele (Kindergarten-)Kinder können das kaum erwarten. Die Schulzeit bedeutet aber auch eine enorme Umstellung für die Sechs- oder Siebenjährigen, denn von erfahrenen Kindergartenkindern werden sie plötzlich zu Schulneulingen. Der Schulalltag verlangt außerdem viele Kompetenzen und Fähigkeiten. Es wird erwartet, dass die Kinder länger ruhig sitzen, Gelerntes auf Kommando abrufen, soziale Kompetenzen besitzen und selbstständiger durch den Alltag gehen. In der Regel bereitet das letzte Kindergartenjahr gezielt auf die Schulzeit vor. Körperliche Voraussetzungen wie gutes Sehen und Hören klärt der Kinderarzt bei den empfohlenen U-Untersuchungen ab. Was können Eltern tun, um ihr Kind gut zu begleiten? Das rät die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg mit Sitz in Aichach und Außenstelle Kissing.

Die KJF in Kissing und Aichach berät Eltern

„Machen Sie sich bewusst, welche Anforderungen bei der Einschulung an das Kind gestellt werden. Bereiten Sie das Kind und sich selbst darauf vor, dass es eine Weile dauert, bis es sich eingespielt hat. In dieser Zeit ist Ihr Kind vermutlich angespannter, am Nachmittag nicht mehr so kooperationsfähig und drückt seine Bedürfnisse deutlicher aus. Durch guten Kontakt zum Kind, Interesse an dem Erlebten und Verständnis können Sie Ihr Kind begleiten und ihm Sicherheit geben“, sagt Elena Passavant von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Aichach.



So können Eltern ihre Kinder auf die Einschulung vorbereiten:

Zusammen basteln und spielen: Beim Basteln erwirbt das Kind viele Fähigkeiten, die in der Schule nützlich sind, wie den Umgang mit Stift und Schere sowie ruhiges Sitzen. Angefangene Projekte zu beenden, trainiert außerdem das Durchhaltevermögen. Eltern können Hilfe anbieten, ihr Kind für gelungene Arbeiten loben und es ermutigen, wenn etwas nicht klappt. Über Gesellschaftsspiele lässt sich darüber hinaus der Umgang mit Erfolg und Misserfolgen üben.

Schulweg gemeinsam gehen: Schon vor dem ersten Schultag können Eltern den Weg zur Schule gemeinsam mit dem Kind ablaufen. Mit der Zeit wird das Kind den Weg auch alleine meistern können – und stolz darauf sein. Wichtig dabei ist es auch, mit dem Kind Lösungsmöglichkeiten für häufige Schwierigkeiten wie zum Beispiel einem verpassten Bus zu sprechen.

Arbeitsplatz einrichten: Eltern können gemeinsam mit dem Kind einen eigenen Arbeitsplatz einrichten, an dem das Kind später Hausaufgaben erledigen und lernen kann. Ein eigener Ort fürs Lernen hilft dabei, Freizeit und Hausaufgaben zu Hause zu trennen und fördert auch die Konzentration.

Aufgaben übertragen: In der Schule wird mehr Eigenverantwortung vorausgesetzt als im Kindergarten. Eltern können die Selbstständigkeit ihres Kindes fördern, indem sie es geeignete Aufgaben alleine erledigen lassen, zum Beispiel den Tisch zu decken oder Brot beim Bäcker zu kaufen.

Im Verein anmelden: In Sportvereinen oder Musikschulen erwerben Kinder auch soziale Fähigkeiten wie Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit. Diese sind im Schulalltag hilfreich. Angebote in der Nähe finden Eltern in Lokalzeitungen, über Aushänge an Kirchen, Schulen oder Supermärkten und in Nachbarschaftsportalen.

Stärken und Schwächen kennen: Eltern sollten sich die Stärken und Schwächen ihres Kindes bewusst machen. So können sie besser reagieren, beispielsweise etwas gezielt üben oder die Lehrkraft über Schwierigkeiten informieren. Bei sprachlichen Defiziten kann zum Beispiel eine logopädische Behandlung helfen. (AZ)

Info: KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Aichach, Schlossplatz 5. Telefon: 08251 204040, E-Mail: eb.aichach@kjf-kjh.de. Mit Außenstelle in Kissing. Zusätzlich kann die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden.