vor 17 Min.

Von Nigeria nach Kissing: wie eine junge Frau eine neue Heimat findet

Die Nigerianerin Ify Florence Lorenz hat in Kissing eine neue Heimat gefunden.

Plus Plätzchen backen, Schneemann bauen, Dirndl tragen - Ify Florence Lorenz begeistert sich für die Traditionen in Deutschland. Die Liebe führte sie hierher.

Von Christine Hornischer

Ify Florence Lorenz blickt sich mit ihren großen, dunkelbraunen Augen in einem Kissinger Café um. Sie staunt jedes Weihnachten in Deutschland aufs Neue. Das dritte Fest verbringt sie nun in Kissing bei „ihrer neuen Familie“, wie sie ihren Mann Alexander Lorenz und die Schwiegereltern liebevoll nennt.

Begonnen hat alles vor sieben Jahren, als Alexander Lorenz mit einer großen Baufirma in Nigeria arbeitete. Dort haben sich die beiden kennen gelernt und verliebt. „Auf den ersten Blick“, betont die 36-Jährige und strahlt bei der Erinnerung. „In Lagos, einer Metropole Nigerias, war das. Ich arbeitete da als Kellnerin“, erinnert sie sich. Und: „Ich hatte gleich das Gefühl, jemandem ganz Besonderen begegnet zu sein“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

