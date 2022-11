Waldweihnacht empfängt Besucher wieder in ganz besonderer Atmosphäre

Nach zwei Jahren Pause genießen die Besucherinnen und Besucher das bunte Angebot bei der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau in Kissing.

Mit Einbruch der Dunkelheit zieht es viele Besucher zum Weihnachtsmarkt nach Gut Mergenthau. Die Einweiser haben jede Menge zu tun, um den zahlreichen Autos freie Parkplätze zu zeigen. Der Anblick auf die beleuchteten Tannen und das Gut Mergenthau ist einmalig schön. Nicht nur Familien mit Kindern, auch viele junge Pärchen besuchen am Freitagabend die Waldweihnacht.

Laura Recht ist zum ersten Mal mit ihrem Freund Raphael Weiß auf Gut Mergenthau. Erst seit Kurzem wohnt sie bei ihm in Merching und findet den Markt einfach zauberhaft. "Im Gegensatz zum Weihnachtsmarkt in Augsburg ist es hier viel entspannter, weil sich der Ansturm gut verteilt", sagt sie. In zwei Wochen wollen sie sich hier einen Bio-Weihnachtsbaum kaufen, sagen die beiden.

26 Bilder Weihnachtszauber auf Gut Mergenthau Foto: Heike Scherer

Nach einer Crêpe und Schupfnudeln genießen sie einen Becher Glühwein und das besondere Flair. Später möchte sich Laura Recht Teelichter aus Metall kaufen, während ihr Partner sich warme Alpaka-Strümpfe leisten wird.

Uwe Rzehak hat an seinem Stand mit Keramikartikeln große Pilze, die vielseitig einsetzbar sind. "Sie können als Teelicht, als Insektenhotel, aber auch für Mäuse oder für Vogelfutter genutzt werden", erklärt er.

Uwe Rzehak hat vielseitig verwendbare Pilze anzubieten, die sich als Teelichter, für Vogelfutter, als Insektenhotel oder für Mäuse eignen. Foto: Heike Scherer

Für den Garten oder die Blumen am Fensterbrett gibt es schöne Dekostecker mit Eulen oder Schmetterlingen, aber auch witzige Erdmännchen. Für die riesigen Cedro-Zitronen aus Sizilien, Butterbirnen und Salami mit Knoblauch oder Fenchel aus anderen Gebieten Italiens interessieren sich viele Besucher. Sie können Zitrone, Birne und Salami sogar probieren.

Gegenüber stehen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Greifvogel-Auffangstation Mittelfranken und bitten die Besucher um Spenden für den Kauf von Futter und die Tierarztkosten. Sie haben ganz besonders schöne Exemplare mitgebracht. Den sibirischen Uhu Zeus zeigt Claudia Heinrich-Engelhard. "Wenn ein Greifvogel verletzt ist, holen wir ihn ab, päppeln ihn auf, und wenn er gesund ist, wird er wieder ausgewildert", erklärt sie. Manchmal seien das nur ein bis zwei Tage, es können aber auch fünf bis sechs Wochen sein. Außer Zeus sind an den nächsten Wochenenden noch ein Schopfkarakara aus Südamerika, ein bengalischer Uhu und ein Steinadler zu sehen.

Claudia Heinrich-Engelhard arbeitet ehrenamtlich bei der Greifvogel-Auffangstation Mittelfranken und zeigt bei der Waldweihnacht den Sibirischen Uhu Zeus. Foto: Heike Scherer

Wer sich Weihnachtssterne für den Weihnachtsbaum selbst basteln möchte, wird bei Manuela Beck fündig. Es gebe verschiedene Sets für größere und kleinere Sterne, die ganz leicht und schnell herzustellen sind, erklärt sie. Zeitaufwendiger seien aber ihre Glasperlenarmbänder nach einer 2000 Jahre alten Flechttechnik aus Japan, für die sie über eine Stunde brauche, sagt sie.

Herrlich duften die Bienenwachskerzen bei der Schmuttertaler Imkerei aus Achsheim, die es in Form von Katzen, Hunden, Tannen, Engeln oder einem Bärchen gibt. Flüssiges Bienenwachs steht bereit, womit sich die Besucher selbst Kerzen bei Anna Stuhlmüller ziehen können. Ihr Vater Peter verkauft 20 Honigsorten, aber auch mit Honig veredelte und prämierte Spirituosen wie Honigwein, Honiggin oder Honigwhisky. Er stellt auch Honigkreationen her, wie den Wintertraumbrotaufstrich mit Lebkuchengewürz.

Andrea Wörmann aus Mering hat sich bei der Edelrostgarage Missal aus Lagerlechfeld einen Engel für ihren Garten ausgesucht.

Andrea Wörmann aus Mering hat sich in diesen Engel verliebt, den sie sich für ihren Garten kauft und im Sommer und Winter dort stehen lassen möchte. Foto: Heike Scherer

Es gibt auch Bäume mit Kugeln oder Hirsche. Während ihr Mann die Arbeiten nach eigenen Entwürfen anfertigt, stellt Gabriele Missal Töpferwaren, Hüte und Schuhe aus Wolle her.

Ein besonderes Geschenk, einen Glückswichtel aus Fimo, hat Angi Adler bei Ulrike Hoechtl ausgesucht. Es gibt auch kleine Schutzengel, Pinguine, Schneemänner, Glückselefanten oder -schweine. "Anfangs nur ein Hobby, um für Freunde Geschenke zu machen, ist dann die Idee, für den Weihnachtsmarkt zu arbeiten, entstanden", sagt die Standbetreiberin.

Ann-Kathrin Schmid aus Kissing, ihre Freundin und zwei Freunde wollen dagegen nur eine Partie Bogenschießen probieren. Außerdem essen sie ein Brot mit Wildschwein und genießen zuletzt den warmen Erdbeerglühwein vom Asamhof.