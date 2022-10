Walzer, Polka und moderne Stücke beim Herbstkonzert in Kissing

Nach zwei Jahren Pause begeistert die Blaskapelle Die Kissinger das Publikum. Und das kommt auch aus Mering, Merching, Bobingen und Augsburg.

Einen kleinen Vorgeschmack auf böhmische Melodien hatten Die Kissinger bereits bei ihrem Auftritt im Frühjahr auf dem Rathausplatz gewährt. Davon gab es nun beim Herbstkonzert in der Paartalhalle mehr zu hören. Passende Getränke und Spezialitäten aus Böhmen servierten sie in der Pause. Die Besucher klatschten und schunkelten mit und forderten durch anhaltenden Applaus noch Zugaben. Von den Spenden wird die Blaskapelle die Hälfte für die Innenrenovierung der Peterskirche zur Verfügung stellen.

Rita Lorenz aus Kissing war begeistert von den böhmischen Liedern. Wie sie verriet, war ihre allererste Schallplatte für den Plattenspieler einst von den Egerländer Musikanten und lief mehrmals täglich. Eines der beliebtesten Stücke aus dem Repertoire der Egerländer Musikanten konnte das Publikum mit den "Gablonzer Perlen" von Antonin Borovicka genießen.

Seit September proben Die Kissinger wieder in der Alten Schule

Erst im September haben Die Kissinger den regelmäßigen Probenbetrieb in der "alten Schule" wieder aufgenommen jeden Montag von 20 bis 22 Uhr. Davor kamen sie wegen der Hygieneabstände im Pfarrsaal der katholischen Gemeinde zusammen. Einige Auftritte hatte die Blaskapelle in diesem Jahr, zwei davon in Kissing beim Salerfest und beim 60er-Fest auf dem Freigelände bei der Burgstallkapelle. Auch zu privaten Festen werden sie gebucht. Auftritte gab es außerdem im Bierzelt beim Volksfest in Aichach und in Pöttmes.

Besonders stolz ist die Kapelle auf ihren Dirigenten Friedl Michelitsch, der die Qualität der Blasmusik verbessern und die Jugendarbeit intensivieren möchte. Er wurde im Jahr 2019 engagiert. Motivierte Schülerinnen und Schüler aus der Musikschmiede Kissing können bei Interesse sofort in die Blaskapelle einsteigen. Außerdem möchte Michelitsch künftig Stücke von James Last mit ins Repertoire aufnehmen, erzählt Tilo Heckmann, Sprecher der Musikkapelle.

Bravorufe vom Publikum für die Musikkapelle in Kissing

Vorsitzender Herbert Failer begrüßte die Ehrengäste und freute sich über zahlreiche Besucher aus anderen Gemeinden. Er versprach ein abwechslungsreiches Programm. Passend zum herrlichen Wetter begann der Abend mit Rudi Fischers Stück "Die Sonne geht auf". Schnelle Finger verlange die Sakvicka-Schnellpolka von den Klarinetten, verriet Jutta Breidbach, die die Zuhörerinnen und Zuhörer unterhaltsam durch den Abend führte. Bei einem der erfolgreichsten Walzer "Rosen der Liebe", für den der Komponist Josef Augustin die Hermann-Löns-Medaille bekam, schunkelten die Zuhörer mit und bedankten sich mit Bravorufen. Von dem in Kissing lange tätigen Musikpädagogen Gerhard Hofmann spielten Die Kissinger den Marsch "Glück und Glas“. Bei zwei Stücken waren Solisten gefragt. In "Von Freund zu Freund" von Martin Scharnagl aus Österreich brillierten Markus Röhm am Flügelhorn und Robert Habersetzer am Tenorhorn. Das Solo des Stückes "Ein Leben lang" der 2008 in der Schweiz gegründeten und beliebten Band Fäaschtbänkler - am 4. November zu hören in der Schwabenhalle Augsburg - übernahm Gudula Lohse auf der Trompete.

Das Lieblingslied der Zuhörer war die Polka "Böhmischer Traum" von Norbert Gälle. Als Zugaben hatten die Musiker "Auf der Vogelwiese" und die heimliche Nationalhymne der Tiroler und Südtiroler "Dem Land Tirol die Treue" vorbereitet, bei dem Musiker und Publikum mitsingen konnten.