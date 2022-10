Kissing

Warum sich die Stadtwerke bald um das Kissinger Trinkwasser kümmern

Plus Mängel im Bereich der Trinkwasserversorgung, zu wenig Fachkräfte: Für Kissing war die Lage prekär. Eine Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Augsburg soll das ändern.

Zunehmend habe ihn ein ungutes Gefühl beschlichen, sagt Geschäftsführer Stefan Gillich. Für das Wasserwerk in Kissing fehlte es in den vergangenen Monaten massiv an Fachkräften. Nur zwei Beschäftigte, ein gelernter Wassermeister und ein Auszubildender, gingen den wichtigen Aufgaben am Werk nach – etwa die Wasserqualität prüfen, die Anlage warten, Schutzgebiete begehen. Gillich sagt: "Wir wussten um die Defizite. Das hat uns Feuer gemacht, dass wir eine Lösung finden." Die gibt es nun: Bald übernehmen die Stadtwerke Augsburg (SWA) den Betrieb des Wasserwerkes. Für die Gemeinde ein großer Schritt. Auch für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich etwas.

