Wasser für Pool aus dem Hydranten abgezapft

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Kissing: Ein 56-Jähriger hat einen Unterflurhydranten angezapft .

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am Dienstagabend in die Blumenstraße in Kissing gerufen. Ein 56-jähriger Kissinger hatte aus seinem Pkw einen Feuerwehrschlauch geholt, einen Unterflurhydranten angezapft und das Wasser in den Pool eines Bekannten geleitet, bis dieser gefüllt war. Die Polizei prüft nun, gegen welche Vorschriften beide Personen verstoßen haben. (AZ)