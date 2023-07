Wegen Gasantrieb: Feuerwehr wird zu einem Unfall in Kissing alarmiert

Am Samstag kam es in Kissing zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Bei der Absicherung galt besondere Vorsicht.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 29. Juli, in Kissing. Gegen 12.40 Uhr war ein Autofahrer auf der Meringer Straße in Richtung Mering unterwegs. Zeitgleich befuhr ein anderer die Kalkofenstraße. Dort wollte er in die Meringer Straße nach links einbiegen und übersah das Fahrzeug in der Meringer Straße.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, dabei entstand ein Sachschaden von 8500 Euro. Da eines der beiden Fahrzeuge einen kombinierten Gasantrieb hatte, wurde die Feuerwehr Kissing zur Absicherung an die Unfallstelle alarmiert. (AZ)