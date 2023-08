Wehende Fahnen vor dem Rathaus: Figuren erinnern an die Lechfeldschlacht

Ein Ereignis mit enormer Tragweite für die Region: die Lechfeldschlacht. Vor dem Kissinger Rathaus ist nun eine neue Station vom "Geschichtspfad 955" entstanden.

Teils für Irritationen, teils für Fragen, in jedem Fall aber für viele neugierige Blicke hatte in den vergangenen Tagen ein merkwürdig wirkendes Gebilde im Grün vor dem Kissinger Rathaus gesorgt. Über einer Menschengruppe wehte augenscheinlich ein Banner. Jetzt ist das Rätsel nämlich gelöst. Die grauen Silhouetten sind mittlerweile farbig foliert, und der Sinn und Zweck des Aufbaus in der kleinen Grünanlage vor der Rathausfassade wird klar: Hier ist die jüngste Station eines großteils virtuellen touristischen "Geschichtspfads" entstanden.

Kissing nimmt an Tourismusprojekt teil

Dieses Tourismusprojekt erinnert auch im Landkreis Aichach-Friedberg an die Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 und bindet nun auch die Gemeinde Kissing in das innovative Gesamtkonzept ein. Schon bisher war dem historischen Ereignis ein kunstvolles, zehn Meter langes Fresko im Foyer des Kissinger Rathauses gewidmet. Dort findet man den 993 heiliggesprochenen Augsburger Bischof Ulrich hoch zu Ross am Ufer des Lechs. Am anderen Lechufer sind einige jener ungarischen Reiter zu erkennen, die Schwaben und Altbaiern jahrzehntelang unsicher machten.

Im Kissinger Rathaus erinnert ein Fresko des Malers Georg Wirnharter an die Lechfeldschlacht. Foto: Philipp Schröders

Ein Chronist beschrieb die grauenvolle Verwüstung des Landes an der Donau, an der Iller und am Lech. Erst im August 955 konnte die Bischofsstadt Augsburg die Angreifer so lange abwehren, bis die Magyaren in der Schlacht auf dem Lechfeld geschlagen wurden. Die Dankbarkeit der leidgeplagten zwischen Mittelfranken und Tirol für Bischof Ulrich, den Verteidiger Augsburgs, schlägt sich bis heute in Dutzenden Ulrichskirchen und in zahllosen Darstellungen St. Ulrichs und der Lechfeldschlacht nieder.

Im Kissinger Rathaus hängt ein zehn Meter großes Fresko

Das Problem des eindrucksvollen Freskos von Georg Wirnharter: Außerhalb der Geschäftszeiten der Kommune, an Wochenenden und Feiertagen war dieses Kunstwerk weder der Bevölkerung im Landkreis noch Touristen im Wittelsbacher Land zugänglich. Ein Projekt im Rahmen des „Geschichtspfads“, getragen von den Projektpartnern Landkreis Aichach-Friedberg, Stadt und Landkreis Augsburg, Regio Augsburg Tourismus GmbH, EVA e.V. sowie von der Gemeinde Todtenweis und der Stadt Königsbrunn, will das Kissinger Denkmal künftig mittels der neuen Figurengruppe und einer Infotafel vor der Fassade auch bei verschlossenen Rathaustüren erlebbar machen.

Unmittelbarer Anlass für die Aktion ist das Ulrichsjubiläum 2023/24. Langfristig gesehen ist dieses Projekt aber auch in das Gesamtkonzept des „Geschichtspfads“ eingebunden. „Mit Schlachtenverherrlichung hat dieses Projekt nichts zu tun“, unterstreicht Tourismusdirektor Götz Beck von der Regio Augsburg Tourismus GmbH, der den „Geschichtspfad“ maßgeblich initiiert und vorangetrieben hat. Die Schlacht auf dem Lechfeld sei freilich ein europaweit bekannter Topos der deutschen Geschichte, der unauflöslich mit der Region verbunden sei und wegen der hohen historischen Relevanz auch für den Kulturtourismus große Bedeutung habe. Das gelte noch mehr in Verbindung mit dem Jubiläumsjahr, das im Bistum Augsburg umfassend gefeiert – und auch beworben – wird. Kissings Erster Bürgermeister Reinhard Gürtner betont, dass die Installation vor dem Rathaus absehbar auch zur touristischen Aufwertung der Kommune führen werde. (AZ)

Info: Die offizielle Einweihung der Figurengruppe findet etwas später statt, voraussichtlich nach der Sommerpause. Hintergrundinformationen zur Kissinger Figurengruppe und zum „Geschichtspfad“ findet man zudem auf der Webseite des „Wittelsbacher Lands“.