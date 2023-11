Weiße Vorweihnachtsstimmung zur Eröffnung auf Gut Mergenthau 

Schon vor dem ersten Advent läutet die Waldweihnacht in Kissing die Wintersaison ein – mit Kunsthandwerk, Kinderprogramm und Kulinarik.

Pünktlich zum Start der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau am Samstag sorgt die Natur am Nachmittag für eine Zutat, die einen Wintermarkt erst so richtig stimmungsvoll macht - der erste Schnee. Mit einer Woche Vorsprung vor dem ersten Advent lädt das Kissinger Landgut die Besucher zum Weihnachtszauber ein.

Neben Glühwein gibt es auch hausgemachten Punsch aus dem Feuerkessel. Heiße Maroni, Steaks, Crêpes, Bratwürstl, Feinkost und Co sorgen für das leibliche Wohl – wahlweise zum Direktverzehr oder für zuhause. Unter anderem sind die Genussmeister vor Ort, die kleine regionale Manufakturen für Gewürzmischungen, Essig, Liköre und Schnäpse unter einem Dach vereinen. Selbst produzierter Erdbeer-Punsch und -Glühwein aus der Biolandwirtschaft von Ludwig Asam und viele andere Anbieter in Bio-Qualität sind ebenso vertreten.

Besucher der Waldweihnacht freuen sich über leckeres Essen

„Man kann hier lecker essen“, bestätigt Stefan, der mit seiner schwangeren Frau Aranka den Weihnachtsmarkt besucht. Die beiden sind zum ersten Mal hier. Sie haben ein feines Näschen für ein Detail, welches den Charme der Veranstaltung mit prägt: „Die Düfte hier sind überragend, genauso wie die Beleuchtung“, findet Stefan. Den Soundtrack zur malerischen Stimmung der mit Fackeln und Feuerstellen beleuchteten historischen Gutshof-Gebäude liefert am Samstag die Blasmusik der Lanz Combo. An den kommenden Wochenenden sind andere Musiker vor Ort.

27 Bilder Winterzauber zur Waldweihnacht auf Gut Mergenthau Foto: Michael Eichhammer

Zu den Höhepunkten für die kleinen Gäste zählt seit vielen Jahren das Pony- und Kamelreiten. Der Schnee sorgt dabei für eine wildromantische Kulisse. „Das sind meine Lieblingstiere“, sagt die zehnjährige Frida aus München. Ihr Vater Andreas schätzt an der Waldweihnacht, dass es „nicht die typischen Budenreihen üblicher Weihnachtsmärkte sind“, sondern „das besondere Ambiente eines in den Wald eingebetteten Gutshofs“.

Veranstalterin Monika Fottner vom Gut Mergenthau erklärt: „Wir haben für die Waldweihnacht alle Stallungen, Scheunen und Remisen ausgeräumt und für die Kunsthandwerker geöffnet.“ Diese Vielfalt macht in ihren Augen den besonderen Charme des Events aus. Unter anderem gibt es gewebte Schals und Decken aus dem Himalaya von Imatma, elegante Damenbademäntel von L´unic, Schönes aus Papier von Monika Brandl und Keramik aus Susanne Bergmanns Atelier zum guten Ton. Bergmanns Favorit sind ihre schiefen Tassen. „Gerade kann ja jeder“, erklärt sie augenzwinkernd. Vom Ambiente der Waldweihnacht schwärmt sie: „Es sind geniale Leute hier, alle sehr unkompliziert, das ist echt wohltuend.“ Natürlich gibt es bei der Waldweihnacht auch Deko für die besinnlichen Tage – von Klassikern bis zu wohlbeleibten Feen als Christbaumschmuck.

Waldweihnacht auf Gut Mergenthau gibt es seit 31 Jahren

Die Gutsbesitzerin Monika Fottner erinnert sich noch an die Anfänge vor 31 Jahren: „Alles begann mit einem einzigen Glühweinstand.“ Seitdem ist die Waldweihnacht gewachsen zu einem echten Publikumsmagneten, der Menschen weit über den Landkreis hinaus anzieht. Das bemerkt man auch an den Parkplätzen, die sich schnell füllen. Darüber, dass man kostenlos parken kann, freuen sich Andrea und Michael Kolb aus der Nähe von Aichach. Die beiden genießen einen Glühwein im romantischen Fackellicht. „Es sind zwar viele Autos da, aber man ist dann erstaunt, wie sehr sich das auf dem Gelände verläuft“, sagt Andrea Kolb. Ihren Weihnachtsbaum kauft das Paar wie in jedem Jahr auch diesmal bei Gut Mergenthau.

Der Friedberger Zuckerbäcker Hans Waltner ist eine Instanz auf dem Augsburger Christkindlesmarkt und mit seiner Lebensgefährtin auch auf Gut Mergenthau dabei. Jessy Dambor beschreibt die Waldweihnacht als „gemütlicher als anderswo“. Der Kollege René Mayr vom Maroni-Stand stimmt zu, dass es „ein ganz besonderes Weihnachtsfest“ sei.

Greifvogelschau ist eine Attraktion bei der Waldweihnacht

Eine Attraktion ist seit vielen Jahren der Stand der Greifvogel Auffangstation Mittelfranken. Die Falkner zeigen unter anderem einen majestätischen Weißkopfseeadler, einen bengalischen und einen sibirischen Uhu sowie einen Wüstenbussard aus nächster Nähe. „Die Besucher kommen teils wegen uns“, weiß der Vorsitzende Andreas Fritz. Bis zu 300 hilfsbedürftigen Vögeln ermöglichen die Ehrenamtlichen die Rückkehr in die Wildnis. Die bei der Waldweihnacht gezeigten Tiere sind allerdings Zuchtvögel. Mit Auftritten wie hier finanziert der Verein seine Tätigkeit.

Action für Groß und Klein bietet das Bogenschießen unter der professionellen Anleitung von Georgi Dankov. Sein Kumpel und Kollege Viktor Walkmann ist in Kissing geboren und schwärmt von den eigenen Kindheitserinnerungen an die Waldweihnacht.

Ein Highlight für die jüngsten Gäste ist Angi´s Kasperltheater im Kartoffelkeller. Der Jahreszeit angemessen wird das Stück „Räuber auf dem Weihnachtsmarkt“ aufgeführt. Angi Adler lässt die Puppen seit bereits 23 Jahren tanzen und freut sich, dass sich das Konzept als zeitloses Entertainment erweist. Sie freut sich, dass beim Gutshof-Fest „so viel für die Kinder geboten wird, es ist hier sehr familienfreundlich“.