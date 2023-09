Wie im Kaufhaus: Kinderflohmarkt in Kissing geht nun über zwei Tage

Am 14. und 15. September findet ein Secondhandverkauf im Kissinger Pfarrzentrum von St. Bernhard statt. Mit der Hilfe vieler Ehrenamtlicher entsteht eine Art Kaufhaus.

Der Kinderflohmarkt in Kissing gehört zu den traditionsreichsten - und vermutlich aufwendigsten - der Region. Denn das Team aus 20 Ehrenamtlichen sammelt zunächst alle Waren und sortiert sie. Zerrissene oder zu alte Kleidung kommt weg, alle Stücke werden nach Funktion und Größe aufgeteilt, um den Kundinnen und Kunden einen guten Überblick zu ermöglichen. Anstatt Wühlkartons erwarten sie Kleiderständer: "Das Pfarrzentrum verwandelt sich in ein Kaufhaus", beschreibt Silvia Rinderhagen, die sich mit Claudia Genitheim um die Organisation kümmert. Heuer starten die beiden einen Versuch: Zum ersten Mal findet der Flohmarkt an zwei Tagen statt, nicht mehr nur an einem Nachmittag.

Kissinger Flohmarkt gibt es seit über 20 Jahren

"Viele Kundinnen haben nachgefragt, ob wir den Flohmarkt nicht ausdehnen könnten", sagt Rinderhagen. "Und wir haben so einen Aufwand mit dem Sortieren – das alles nur für vier Stunden?" Die Bereitschaft des Teams, den Freitag anzuhängen, sei groß gewesen. Rinderhagen sei überzeugt, dass auch für den Freitag genügend Waren blieben. "Aber das ist ein Pilotprojekt, wir schauen jetzt einfach, wie das ankommt."

Vor über 20 Jahren hatten Silvia Rinderhagen und Claudia Genitheim den Flohmarkt von der Erzieherin Gabriele Wörsching übernommen, die ihn zuvor für den Kindergarten St. Elisabeth gestartet hatte. Aus Altersgründen hatte sie ihn aufgeben wollen. Genitheim und Rinderhagen hatten zu diesem Zeitpunkt selbst kleine Kinder und schätzten die Möglichkeit sehr. "Wir wollten den Flohmarkt nicht sterben lassen", erinnert sich Rinderhagen. Der Markt ist auf bis zu 100 Anbieterinnen und Anbieter gewachsen, für den kommenden Markt sind noch einige Nummern frei.

Erlös des Secondhandmarktes in Kissing wird gespendet

Interessierte erhalten diese Verkaufsnummer von Rinderhagen, wählen ihre Verkaufswaren, versehen sie mit Preisen und geben sie im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus hinter der Kirche St. Bernhard ab. Wäschekörbe voller Spiele, Umzugskartons mit Kleidung und Schuhen brächten die Verkäuferinnen und Verkäufer: Für das Team aus Ehrenamtliche startet dann das große Sortieren. "Das muss zügig laufen, dass wir pünktlich um 13 Uhr öffnen können", sagt Rinderhagen.

Von dem Preis werden 20 Prozent abgezogen, die behält das Team ein und spendet sie. So sind über die Jahre bereits über 20.000 Euro zusammengekommen. "Es ist schon eine Herausforderung, aber der Flohmarkt hat sich bewährt – seit so vielen Jahren", resümiert die Kissingerin. "Und wir machen weiter damit, solange wir Helfer habe, die mit Herzblut dahinterstehen."

Info: Der Kinderflohmarkt findet vom 14. bis 15. September von jeweils 13 bis 17 Uhr in Kissing statt, im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus hinter der Kirche St. Bernhard. Verkauft werden Bekleidung in den Größen 98 – 176, Spielzeug, Wintersportartikel, Kostüme, Roller und Fahrräder. Interessierte können sich für Verkaufsnummern bei Silvia Rinderhagen melden: 08233/5544.