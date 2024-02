Kissing

09:02 Uhr

Wind riss Dachteile vom Seniorenheim Haus Gabriel weg: Waren es Baumängel?

Plus Beim Unwetter im vergangenen August wurde das Altenheim Haus Gabriel in Kissing schwer beschädigt. Seitdem laufen die Sanierungen.

Von Anna Katharina Schmid

Es war ein Schock für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Angehörigen. Beim schweren Unwetter im vergangenen August fegte ein Sturm über Kissing hinweg, Hagel zerstörte Fassaden, Zäune und Autos. Auch das Pflegeheim Haus Gabriel wurde beschädigt. Der Wind riss Teile des Daches ab und fegte sie durch die Straßen. In Kissing kursierten Gerüchte, dass es sich um Baumängel handeln könnte. Das sagen die Eigentümer.

Haus Gabriel wurde beim schweren Sturm beschädigt

Mitten in der Nacht noch mussten die Seniorinnen und Senioren aus dem Haus ausziehen, Wasser drang durch das beschädigte Dach ins Innere. Seitdem wohnen sie in verschiedenen Heimen in der ganzen Region verteilt, etwa Ulm, Aichach und Friedberg, und warten auf ihre Rückkehr - eine schwierige Situation für die Betroffenen. Betrieben wird das Heim von Compassio, das Gebäude gehört allerdings einer Eigentümergesellschaft. Eine Sprecherin führt auf, dass eine Reparatur des gesamten Daches notwendig war. Darüber hinaus mussten Innenräume saniert werden, da das Wasser Decken, Wände und Boden beschädigt hat.

