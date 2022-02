Kissing

06:30 Uhr

Wirbel um Antrag: Was passiert mit den Stellplätzen am Reitplatz in Kissing?

Plus Der nicht genehmigte Reitplatz in Kissing ist ein Dauerproblem: Ein Antrag dazu im Bauausschuss führt zu Diskussionen - Streitpunkt sind die Parkplätze.

Von Anna Katharina Schmid

Ein paar Autos parken am Mergenthauer Weg. Pferde grasen auf der Koppel, eine ältere Dame schiebt ihren Rollator über den Gehweg. Die Stellplätze hier am Reitplatz in Kissing führten wieder zu Diskussionen im Bauausschuss - sie sind bereits seit Jahren ein Thema in der Gemeinde. Die Grünen, die SPD und der FDP-Gemeinderat hatten beantragt, die Parkplätze am Reitplatz öffentlich zu widmen und zu beschildern, um sie für die Zukunft zu sichern. Am Ende der Sitzung entschieden die Mitglieder über zwei Variationen des Antrags - und lehnten beide ab.

