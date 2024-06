Kissing

vor 16 Min.

Wo gibt es Probleme im Kanalnetz? Gemeinde Kissing nimmt Stellung

Plus Das Kissinger Kanalnetz war während des Hochwassers und in den darauffolgenden Tagen heillos überlastet – mit drastischen Folgen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Anna Katharina Schmid

Mittlerweile entspannt sich die Situation in Kissing wieder. Das Wasser läuft ab, die Keller können trocknen. Doch der Ärger ist bislang nicht abgeflaut: Durch die Fluten sind große Schäden entstanden, selbst danach drang tagelang noch Grundwasser in einige Kissinger Haushalte und konnte nicht abgepumpt werden. Viele haben Fragen: Warum war das Kanalnetz so stark überlastet? Wie konnte es sein, dass das Grundwasser so rasant anstieg? Einige fühlten sich zudem nicht genügend informiert und wünschten sich ein besseres Krisenmanagement. Bürgermeister Reinhard Gürtner und die Verwaltung nehmen Stellung zu den Kritikpunkten.

Hochwasser in Kissing: Am Krisenmanagement gab es Kritik

Kommunikation: Mehrere Beschwerden erreichten die Redaktion, dass die Kommunikation der Gemeinde während des und nach dem Hochwasser nicht ausgereicht hatte. Wie eine Leserin beschrieb, hätten gerade ältere Kissingerinnen und Kissinger weder Internet noch die App, auf der die Gemeinde Informationen durchgab. Zwar ist die Feuerwehr in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni mit Lautsprechern durch Kissing gefahren und hat die Bevölkerung gewarnt – das hat jedoch nicht gereicht, wie die Leserin meint. „Die Feuerwehr war anschließend pausenlos im Einsatz“, sagt Bauamtsleiter Bernd Miller. „Und viele Straßen waren nicht mehr befahrbar.“ Die Gemeinde sei telefonisch zu erreichen gewesen, und vom Landratsamt gab es ein Bürgertelefon. Wie Bürgermeister Gürtner hinzufügte, sind in Kissing keine Evakuierungen notwendig gewesen. Hätte Lebensgefahr bestanden, hätte man Einsatzkräfte abgezogen und von Haus zu Haus geschickt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen