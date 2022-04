Kissing

vor 21 Min.

Wohnmobil an der Kissinger Kornstraße zerkratzt

In Kissing wurde ein Wohnmobil beschädigt, meldet die Polizei.

Jemand zerkratzte am Freitagnachmittag ein Wohnmobil in Kissing. Das Fahrzeug war in der Kornstraße abgestellt.

Von Ute Krogull

Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte jemand am Freitag zwischen 12.30 und 16 Uhr ein Wohnmobil, das laut Polizei ordnungsgemäß in der Kissinger Kornstraße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite auf einer Länge von etwa drei Metern beschädigt; der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Wohnmobil beschädigt: Polizei sucht Zeugen Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen.

