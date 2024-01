Kissing

06:00 Uhr

Wolle, Stoffe, Garne - Flohmarkt in Kissing bietet alles fürs Handarbeiten

Plus Im Kissinger Pfarrzentrum werden Schätze aus dem Nähkästchen angeboten. Der Kundenansturm ist riesig.

„Neonfarbene Wolle ist gerade total in“, erklärt Yvonne Paukner vom Kissinger Frauenbund und reicht ihrer Kundin ein Knäuel über ihren Stand. Beim Besuch des Handarbeitsflohmarktes im Kissinger Pfarrzentrum begeben sich die vielen Kundinnen und auch vereinzelte Kunden von nah und fern auf eine Reise durch eine Welt voller Farben und Texturen. Der neunte Flohmarkt des Kissinger Frauenbunds gleicht einem Mekka für Handarbeitsenthusiasten, die auf der Suche nach Stoffen, Garnen und anderen Bastelmaterialien sind.

„Das darf ich meinem Mann gar nicht zeigen“, lacht Erika Kainz aus Friedberg. Vier volle Tüten hat sie eingekauft. „Da schimpft mein Mann bestimmt, aber nicht, weil ich so viel gekauft habe, sondern weil wir keinen Platz mehr haben“. Irgendwie aber verständlich, dass sie in Versuch gerät bei dem reichlichen Angebot an Garnen, Stoffen und Wolle. Von sanften Pastelltönen bis zu kräftigen Neonfarben – die Auswahl scheint grenzenlos.

