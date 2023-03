Wurfgeschoss trifft Auto: Hat jemand eine Flasche auf die Straße geworfen?

Ein Auto wird während der Fahrt in Kissing durch ein Wurfgeschoss beschädigt. Die Polizei vermutet, dass jemand eine Glasflasche geworfen hat.

Ein Flaschenwurf hat vermutlich das Auto einer Frau in Kissing beschädigt. Die Fahrerin war am Donnerstag gegen 21 Uhr in nördlicher Richtung auf der Münchner Straße unterwegs, als sie kurz vor einer Tankstelle Glas splittern hörte. Sie bemerkte, dass Glassplitter auf ihr Fahrzeug prallten, stoppte ihren Wagen und entdeckte mehrere Lackabplatzer auf der Motorhaube sowie Kratzer an der Windschutzscheibe.

Laut Polizei stammten die Splitter augenscheinlich von einer Glasflasche, die auf die Fahrbahn geworfen wurde. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)