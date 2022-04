Kissing

Zaubern und Tanzen: Ein besonderer Zirkus begeistert Kinder in Kissing

Plus Fünf Tage lang Akrobatik, Musik und Spielen erwartete Kinder beim Circus Maurice in Kissing. Das Programm richtete sich vorwiegend an sozial Schwächere.

Von Heike Scherer

Am Parkplatz beim Mergenthauer Weg schlagen einige Kinder im Rhythmus zur Musik mit Holzlöffeln auf Mülltonnen. Es ist die Gruppe Percussion mit dem Teamleiter Felix, eine von acht Gruppen, in die 45 Kinder ab Ostermontag zwei Tage hineinschnuppern konnten. Jetzt trainieren sie ihre Nummer für die abschließende Galavorstellung am letzten Tag der Kinderzirkuswoche. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus sozial schwachen Familien konnten sich für dieses kostenlose Projekt anmelden. Nach zwei Jahren Corona-Pause war die Gemeinde Kissing der erste Ort, an dem der Circus Maurice seine Arbeit wieder aufnahm.

