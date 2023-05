Zugverkehr zwischen Augsburg und München steht derzeit still

Die Bahnstrecke zwischen Augsburg und München ist am Dienstagabend gesperrt. Grund ist ein Unfall. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch länger an.

Die Zugverbindung zwischen Augsburg und München steht am Dienstagabend still. Grund dafür ist ein Unfall, der sich laut Polizeipräsidium Schwaben Nord bei Kissing zugetragen hat. Nähere Informationen zum Hintergrund waren zunächst nicht verfügbar.

Bahnstrecke Augsburg-München nach Unfall gesperrt

Da die Arbeiten an der Unfallstelle andauern, bleiben die Gleise dort in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung betrifft den Zugverkehr aus Augsburg sowohl in Richtung München als auch in Richtung Ammersee. (AZ)

