Zugverkehr zwischen Augsburg und München steht stundenlang still

Die Bahnstrecke zwischen Augsburg und München war am Dienstagabend aufgrund eines Unfalls längere Zeit gesperrt. Inzwischen fahren die Züge wieder.

Die Zugverbindung zwischen Augsburg und München stand am Dienstagabend still. Grund dafür war ein Unfall, der sich laut Polizeipräsidium Schwaben Nord bei Kissing zugetragen hatte. Gegen 18 Uhr ging die Mitteilung darüber bei der Polizei ein. Nähere Informationen zum Hintergrund waren zunächst nicht verfügbar.

Bahnstrecke Augsburg-München nach Unfall gesperrt

Wegen der Arbeiten an der Unfallstelle blieben die Gleise dort in beide Fahrtrichtungen bis kurz vor 21 Uhr gesperrt. Die Sperrung betraf den Zugverkehr aus Augsburg sowohl in Richtung München als auch in Richtung Ammersee. (AZ)