Zum 20-Jährigen fallen beim Go Special in Kissing alle Tabus

2002 startete die Kissinger Emmausgemeinde die besonderen Gottesdienste. Beim 85. Go Special am 9. Oktober geht es um Liebe, Sex und Glauben.

Wie steht es um Liebe, Sex und Glauben im 21. Jahrhundert? Sind Christen sexfeindlich? Kaum zu glauben, dass diese Frage in einer Kirche gestellt wird. In der Emmausgemeinde gibt es dahingehend kein Tabu. Bereits seit 20 Jahren wird mit dem Go Special zusätzlich zu den normalen Gottesdiensten ein besonderes Format gepflegt. Dieses Angebot in aufgelockerter Atmosphäre, mit modernen Inhalten samt einer Predigt zu einem provokanten Thema sowie mitreißender Musik fand in den zwei Jahrzehnten viele Fans und brachte auch unzählige kirchenferne Menschen immer wieder nach Kissing in die Emmauskirche.

Am 9. Oktober wird nun der 85. Go Special gefeiert. "Dieses Mal wird es besonders knackig", freut sich Pfarrerin Nina Meyer zum Felde. Zwar ist sie erst seit Anfang dieses Jahres die Seelsorgerin in der Gemeinde, aber sie zeigte sich von Anfang an vom Go Special begeistert. „Im April haben wir ja bereits einen Go Special gemeinsam gefeiert“, erzählt Nina Meyer zum Felde. Doch schon im vergangenen Sommer, als sie ihre Stellenzusage in der Tasche hatte, ließ sie sich als zukünftige Kissinger Pfarrerin bei einem Go Special begeistern. "Ich kannte diese Art von etwas anderen Gottesdiensten bereits, aber nicht in dieser konkreten Form", erzählt sie. "Ich schätze dies als eine tolle Möglichkeit, sich als Kirche anders zu präsentieren", betont sie und schwärmt von der Dialogpredigt, die sie im Frühjahr zusammen mit Diakon David Mühlendyck hielt.

Pfarrerin Nina Meyer zum Felde und Diakon David Mühlendyck bei ihrer Dialogpredigt im letzten GoSpecial. Foto: Claudia Paul

Kissinger Gemeindemitglieder dürfen Pfarrerin ins Kreuzverhör nehmen

Auch zum Jubiläum werden die beiden sich wieder entspannt am Bistrotisch austauschen. "In ganz normaler Kleidung und ohne die Distanz im Talar kommt das ganz anders rüber." Besonders freut sie sich auf das im Anschluss an die Predigt folgende Kreuzverhör, bei dem sie sich den Fragen von Gemeindemitgliedern stellen wird. "Da kommt es dann zu einer wirklichen Interaktion zwischen Prediger und Publikum, und da sind echt gute Fragen dabei", weiß sie. Eine Herausforderung sei dies, weil man nie wisse, was kommt. "Ich sehe das aber ganz unverkrampft. Hier kann ich mich als Kirche positionieren und mit Vorurteilen aufräumen." Zur Einstimmung auf das Thema des Go Specials wird wie immer die Theatergruppe mit einem Anspiel den Impuls geben. "Das Ganze lebt von dieser Gestaltung, und auch da sind viele langjährige Engagierte mit dabei", freut sich Nina Meyer zum Felde.

Trotz der Corona-Pause blieb das rund 20-köpfige Kernteam bei der Stange, dem sich immer wieder auch neue Interessierte anschließen. "Wir blicken auf 84 Ausgaben des etwas anderen Gottesdienstes zurück. Was Steffen Schubert 2002 aufbaute, hat die Corona-Zeit überstanden und ist wieder live", so ist auf der Go-Special-Homepage unter https://www.gospecial-kissing.de zu lesen. Mit dem Weggang Pfarrer Schuberts löste sich auch dessen Kirchenband auf. Nun hat sich wieder eine neue Emmaus-Band formiert. Auch der Ehemann der Pfarrerin Hendrik Meyer zum Felde bringt sich dort ein und singt mit. "Um zum großen Jubiläum wieder zu einer guten Band zusammenzufinden, haben wir eigens einen Bandleiter von außen engagiert", erzählt Nina Meyer zum Felde.

Zwölf Musiker spielen in der neuen Kissinger Emmaus-Band

Rund zwölf Musiker sind nun wechselweise mit von der Partie und lassen beim Auftritt am 9. Oktober neben christlichen Liedern auch Songs von Madonna und Tina Turner hören. Diese Art von Musik und die lockere Atmosphäre spricht nicht nur junge Leute an. Auch viele ältere Besucherinnen und Besucher jeglicher Konfession kommen seit Jahren gerne zu den Go Specials. "Wir versuchen, auch von der Kirche frustrierte oder distanzierte Menschen anzusprechen, und greifen darum Themen aus der Mitte unserer Gesellschaft auf", erklärt Nina Meyer zum Felde.

Der Titel des Jubiläums-Go-Specials "What the f*ck?" sei dieses Mal wirklich besonders knackig und habe bereits im Vorfeld zu Diskussionen geführt. "Somit haben wir schon ein Stück unseres Ziels erreicht, man spricht darüber", freut sich die Pfarrerin. "Wir lieben es, uns auch mit scheinbar heiklen Themen zu beschäftigen, Denkanstöße zu geben und uns dabei mit Fragen des christlichen Glaubens auseinanderzusetzen." Auch den Sommer über wurde das Gespräch über den Go Special am Laufen gehalten und auf allen Kanälen Appetit auf die Jubiläumsveranstaltung gemacht. Manch Teammitglied postete beispielsweise seine Kaffeetasse mit dem Logo auch am Urlaubsort.

Die neu formierte Emmausband, bei der auch der Ehemann der Pfarrerin mitsingt, spielt christliche und weltliche Lieder. Foto: Nina Meyer Zum Felde

Engagiert und modern präsentiert sich der Go Special seit eh und je. Licht- und Tontechnik werden immer weiter aufgerüstet, und die kreativen Ankündigungen sind jedes Mal ein Hingucker. Zum Jubiläum gibt es die Sammlung der bunten Plakate der vergangenen Jahre auf der Internetseite in einer Gesamtschau zu bestaunen. Das 85. Jubiläums-Go-Special wird am Sonntag, 9. Oktober, gleich zweimal in der Kissinger Emmauskirche gefeiert, um 16.30 Uhr mit Kinderprogramm und um 18.30 Uhr mit Youtube-Livestream. "Und hoffentlich wieder beides Mal mit voller Kirche wie in den vergangenen 20 Jahren", hofft die Pfarrerin.