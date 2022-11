Zwei Fahrzeuge stoßen mit Seitenspiegeln aneinander

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei Friedberg. Es geht um rund 350 Euro Sachschaden.

Zwei Fahrzeuge kollidierten am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf der Kalkofenstraße in Kissing. Der Fahrer eines Kleintransporters war in nördlicher Richtung nach Bachern unterwegs. Ihm kam ein VW entgegen, der in Richtung Kissing fuhr. Hierbei stießen die Fahrzeuge jeweils an den Außenspiegeln zusammen.

Fahrer des VW kümmert sich nicht um den Schaden

Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Der Fahrer des VW fuhr laut Polizei weiter und beging somit Unfallflucht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710. (AZ)