Zwei Menschen hilflos auf dem Eis: Großeinsatz am Auensee

Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückt am Freitag vor Ort am Kissinger Auensee an. Jemand hatte hilflose Personen auf dem Eis gemeldet.

Ein Notruf ging am Freitag um 15 Uhr aus Kissing ein: Ein Spaziergänger meldete, dass sich zwei Personen hilflos auf dem Eis des Auensees befänden. Wie in solchen Fällen üblich, rückte sofort ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Zum Glück stellte sich heraus, dass den beiden nichts passiert war. Sie konnten das Eis eigenständig verlassen und waren beim Eintreffen der Rettungskräfte schon gar nicht mehr da.

Rettungshubschrauber, Wasserwacht, DLRG, Berufsfeuerwehr Augsburg und Freiwillige Feuerwehr Kissing eilten zu dem See im Nordwesten Kissings. Die Feuerwehr Kissing war mit zwei Fahrzeugen sowie einem Uniboot vertreten, mit dem sie Rettungen im Wasser und auf Eis vornehmen kann, berichtete stellvertretender Kommandant Michael Häfner.

Rettungskräfte warnen: Seen in Aichach-Friedberg nicht betreten

Da keine Personen mehr vorgefunden wurden, flog die Polizei See und Uferbereich sicherheitshalber mit einer Drohne ab. Der Einsatz dauerte in etwa eine Stunde.

Die Rettungskräfte warnen in diesem Zusammenhang zur Vorsicht vor der dünnen Eisdecke auf den Seen in der Region. Sie trägt nicht und sollte nicht betreten werden. (kru)