Kissing

vor 32 Min.

Zwölf für zwölf Euro: Kissing versteigert Fundräder

Im Kissinger Rathaus an der Pestalozzistraße wurden Fahrräder versteigert.

Plus Die Gemeinde Kissing bot heuer wieder Fundräder zum Verkauf an. Viele beteiligten sich an den Auktionen, boten mit und ergatterten günstige Räder.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Im Rathaus an der Pestalozzistraße hieß es wieder: zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft. 42 Fundfahrräder und acht Cityroller wurden versteigert. Ein beliebtes Angebot, das viele Kissingerinnen und Kissinger gern in Anspruch nahmen. Versteigerungen werden in der Regel jährlich vom Kissinger Fundbüro veranstaltet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

