Kissinger Betrieb hält Kaninchen für Medikamentenherstellung: Das sagen er und das Veterinäramt zu den Vorwürfen

Aichach-Friedberg

Kaninchen für Medikamententests: Betriebsleiter erhält Morddrohungen

TV-Sender zeigen Videos, die Tierschützer heimlich auf einem Kissinger Hof gemacht haben – nun werden die Landwirte massiv bedroht. Was der Betrieb und das kontrollierende Veterinäramt zu den Vorwürfen sagen.
Von Marina Wagenpfeil
    • |
    • |
    • |
    Die verdeckt angefertigten Aufnahmen eines eingeschleusten Mitarbeiters der Soko Tierschutz zeigen, dass Kaninchen teilweise an den Ohren gehalten werden. Eigentlich müssen diese am Nacken getragen werden. Foto: Soko Tierschutz

    Die Videoaufnahmen aus einer Kaninchenhaltung im Landkreis Aichach-Friedberg zu medizinischen Zwecken haben für massive Reaktionen gesorgt. „Erbärmlicher Heuchler“, „schämt euch“ und „Tierquäler“ sind noch die harmloseren Kommentare, die etwa auf Instagram dazu kursieren. Auch Morddrohungen haben der Landwirt und seine Familie erhalten. Die Vorwürfe der Soko Tierschutz, die einen Mitarbeiter in den Betrieb eingeschleust hatte, sind vielschichtig. Das sagen der Betriebsleiter, das für die Kontrollen zuständige Veterinäramt und die Staatsanwaltschaft dazu.

