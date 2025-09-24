Kaninchen für Medikamententests: Betriebsleiter erhält Morddrohungen

Die Videoaufnahmen aus einer Kaninchenhaltung im Landkreis Aichach-Friedberg zu medizinischen Zwecken haben für massive Reaktionen gesorgt. „Erbärmlicher Heuchler“, „schämt euch“ und „Tierquäler“ sind noch die harmloseren Kommentare, die etwa auf Instagram dazu kursieren. Auch Morddrohungen haben der Landwirt und seine Familie erhalten. Die Vorwürfe der Soko Tierschutz, die einen Mitarbeiter in den Betrieb eingeschleust hatte, sind vielschichtig. Das sagen der Betriebsleiter, das für die Kontrollen zuständige Veterinäramt und die Staatsanwaltschaft dazu.

Marina Wagenpfeil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86438 Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaninchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis