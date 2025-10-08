Kissinger Feuerwehr braucht ein neues Löschfahrzeug

Immer wieder muss die Kissinger Feuerwehr zu großen Bränden ausrücken wie etwa, als im Februar eine Lagerhalle in der Auenstraße in Flammen aufging. Gerade in den Kissinger Gewerbe- und Industriegebieten sind die Löscharbeiten herausfordernd. Erschwert werden die Einsätze dadurch, dass das Löschfahrzeug in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht. Der Antrag auf ein neues Fahrzeug stand nun im Gemeinderat zur Diskussion.

Im Jahr 2000 wurde das bisherige Löschfahrzeug angeschafft - mit einer Kapazität von 2500 Liter Wasser und Platz für sechs Personen. Wie die Kissinger Feuerwehr in ihrer Stellungnahme ausführt, sorgte das später für einige Komplikationen. Denn vor ca. 17 Jahren wurde die integrierte Leitstelle Augsburg eingerichtet. Diese alarmiert jedoch nur Fahrzeuge mit einer Gruppenbesatzung von neun Personen. „Seitdem mussten wir das Fahrzeug immer vor jedem Einsatz bei der Leitstelle über Funk auf den jeweiligen Einsatz aufbuchen lassen“, erklärt die Feuerwehr.

Feuerwehr musste altes Löschfahrzeug in Eigenregie umbauen

Diese entschied deshalb vor fünf Jahren, das Löschfahrzeug in Eigenregie so umzubauen, dass es für die Leitstelle buchbar ist. Wie Kommandant Matthias Rawein auch gegenüber unserer Redaktion ausführt, ist bei diesem Behelf jedoch vieles nicht optimal. So können sich beispielsweise im Fahrzeug nur zwei von vier bei einem Einsatz benötigten Atemschutzgeräteträgern umziehen. Die anderen beiden müssen warten, bis sie am Einsatzort sind. So gehe wertvolle Zeit verloren. Zudem gibt es im Mannschaftsraum nicht ausreichend Sicherheitsgurte für alle mitfahrenden Rettungskräfte - ein Risiko für die Ehrenamtlichen.

Bei den Geräteräumen wird der Raum für das nötige Material eng, was die Gefahr erhöht, dass sich die Feuerwehrler bei der Entnahme einquetschen. Mit 25 Jahren machen sich auch Abnutzungserscheinungen bemerkbar. Es gibt Probleme mit der Vorglüheinrichtung, sodass das Fahrzeug im Stand stark raucht. Es ist zudem mit einem Schaltgetriebe ausgestattet, was im Einsatz die Bedienung erschwert und laut der Feuerwehr für ein Löschfahrzeug absolut untypisch ist.

Nach Ansicht der Kissinger Einsatzkräfte könnte es sicher noch weiterverkauft werden für eine Feuerwehr mit einem kleineren Einsatzspektrum. Für Kissing sei jedoch eine Neuanschaffung sinnvoll, mit einem Tankvolumen von mindestens 3000 bis 4000 Liter. Die Feuerwehrspitze verweist auf das Industriegebiet und das ehemalige O+K-Gelände, auf dem keine Hydranten vorhanden sind. „Hier bedeutet im Erstangriff mehr Wasser natürlich auch mehr Löscherfolg“.

Kissinger Feuerwehr zeigt starke Präsenz in der Gemeinderatssitzung

Bei der Gemeinderatssitzung in Kissing zeigte die Feuerwehr nun beeindruckende Präsenz. Im sonst oft völlig leeren Zuschauerraum war jeder Stuhl besetzt. Bürgermeister Reinhard Gürtner wies daraufhin, dass sich die Reparaturen bei dem alten Fahrzeug mehren. „Dieses Jahr war sogar der Wassertank defekt“, berichtete er. Der Bürgermeister erklärte, dass der Freistaat einen Zuschuss von 130.000 Euro gewährt und zusätzlich der Landkreis noch einmal 50 Prozent dieser Förderung beisteuert. Weitere Einsparungen seien über eine Sammelausschreibung mit anderen bayerischen Kommunen möglich. Der Bürgermeister will diesbezüglich die Optionen ausloten und sich unter anderem mit dem Markt Pöttmes abstimmen, wo ebenfalls eine Anschaffung ansteht.

Johannes Hofberger (Grüne) sprach die Frage eines E-Fahrzeuges an. Bei Löschfahrzeugen sei das Tankvolumen hier deutlich niedriger und sie seien aufgrund des hohen Anschaffungspreises nicht rentabel. Insofern sei für ihn die Ausschreibung für ein konventionelles Fahrzeug in Ordnung. Michael Eder, Fraktionschef der CSU, meinte: „Von unserer Seite spricht nichts dagegen“. Dem schloss sich SPD-Sprecherin Silvia Rinderhagen an: „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Feuerwehr dahingehend unterstützen“.

Der Beschluss, das Vergabeverfahren für das neue Löschfahrzeug vorzubereiten, fiel einstimmig. Sehr zur Erleichterung der Feuerwehr. Denn bei den Haushaltsberatungen im März hatte es einige kritische Anmerkungen zu den Ausgaben der Feuerwehr gegeben - und der Gemeinderat hatte an verschiedenen Stellen die von der Feuerwehr beantragten Summen gekürzt. „Ich hätte nicht gedacht, dass das heute so gut durchgeht. Und bin natürlich sehr froh!“, sagte ein strahlender Kommandant Matthias Rawein.