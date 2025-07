Premiere in Kissing: Die Kinonächte starten mit Kreativtät, Engament und buntem Programm

„So etwas hat Kissing noch nicht gesehen!“, sagte Bürgermeister Reinhard Gürtner im Trailer der Kissinger Filmnächte in Kooperation mit Cineplex. Die Initiatoren Michael Imburgia und Jugendleiter Christian Jäger haben mit ihrem Team vom KSC und allen, die sie mit ins Boot holten, den Auftakt zu einem sportlichen Sommerfest gestartet, das den Kissinger Vereinen eine Plattform bietet, um Sport und den Zusammenhalt zu stärken. Auch wenn das Wetter am Freitag nicht immer mitspielte – die Kinder stürzten sich voller Freude in die Aktionen. Ab 17 Uhr luden die Vereine ein, an Aktionen teilzunehmen.

Beim Torwandschießen der KSC-Fußballabteilung versammelte sich eine Schar begeisterter Buben. Stolz präsentierten hinterher der sechsjährige Jona und der achtjährige Ben ihre Medaillen. Hinter ihnen zogen die Kunstradfahrinnen ihre Kreise, wo sonst die Läufer ihre Runden drehen. In der Paartalhalle trainierte eine Aikido-Gruppe auf ihren Tatamis. Die Basketballer begeisterten den vierjährigen Oskar. Sein Papa war deshalb extra mit ihm vorbeigekommen, damit er es ein wenig ausprobieren kann. Oskars Schwestern werden übrigens als Tänzerinnen am kommenden Freitag dabei sein, wenn sie mit ihrer Gruppe vom Tanzstudio Effekt auftreten.

Sportgruppen aus Mering und Kissing machen mit

Kunterbunt präsentierte sich die Gymnastikgruppe: Schwungtuch, Seile, Geschicklichkeitskämpfe auf einem alten Schwebebalken – jeder wird von den Fitnessangeboten des Teams um Andrea Neuwald, Abteilung Gymnastik, angezogen. 120 Tänzerinnen aus Mering und 40 Kissinger Taekwondo Kämpfer waren am Samstag dabei, und in den kommenden Veranstaltungstagen werden noch viele weitere, wie die Meringer Ringer, zu der Sportpräsentation beitragen. Ein doppelter, strahlender Regenbogen entschädigte alle für einen kräftigen Regenguss am Freitagabend. Kurzerhand hatten es sich viele unter der Tribüne bequem gemacht und nutzen die Gelegenheit, etwas von den Angeboten der Foodtrucks zu probieren. Über 80 Helfer sind für den KSC im Einsatz, darunter Lukas Steiger, Trainer der A-Jugend, der als leitender Ordner agiert. Mit seinem Einsatz möchte er den Verein und „seine Jungs“ unterstützen. Auch Maxi Weihers ist seit 13 Jahren Trainer und war als „Personal-Event Manager“ und für die Koordination der Sportevents im Vorfeld sofort dabei. Imburgia hofft, dass sich der große Einsatz lohnt und betont, dass jeglicher Erlös den Mannschaften zugutekommen soll. Zufrieden blickte Jugendleiter Christian Jäger auf die ersten Tage zurück: „Alles fängt klein an und wenn alle zusammen helfen, wird es nicht nur richtig gut, sondern irgendwann auch ein Selbstläufer.“

Nächsten Donnerstag startet die zweite Runde Filmnächte

Sommerkino unter freiem Sternenhimmel, deshalb waren Larissa (19) und ihre Freundin Giulia (21) gekommen. Sie genossen es einfach richtig, dass es so ein tolles Angebot endlich einmal auch in Kissing gibt. Bevor der jeweilige Kinofilm beginnt, noch ein besonderer Höhepunkt für den KSC: Neben dem Trailer, der für die Filmnächte warb, war auch die Trainingsmannschaft von Imburgia und Jäger zu sehen – atemberaubend in Szene gesetzt, wie man es sonst nur bei internationalen Fußballprofis kennt. Für wenige Filmminuten wurde insgesamt sechs Stunden lang mit den jungen Spielern dafür gedreht, verriet Imburgia.

Wer Lust hat, dieses ganz besondere Erlebnis in Kissing zu besuchen oder nur einen entspannten Kinoabend zu genießen, hat noch am Donnerstag, 17. Juli, bis Samstag, 19. Juli, jeweils ab 17 Uhr Gelegenheit dazu. Am Donnerstag, 17. Juli, wird Sing-a-song-Writer David Keck mit Live-Musik ab 20.30 Uhr die Wartezeit bis zum Start des Kinofilms überbrücken.