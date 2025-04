Zwischen dem Kissinger Altort und Mering an der Paar befindet sich der Standort Ottomühle, wo die Firma Baumüller ihren Fachbetrieb für Bauholz betreibt. Diese würde in dem Bereich gerne weitere Betriebe ansiedeln und auch Wohnnutzungen verwirklichen. Das Vorhaben wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates sehr kontrovers diskutiert.

