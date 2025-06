Kissinger Grünen gehen mit neuem Vorstand in den Kommunalwahlkampf

Der Kissinger Ortsverband der Grünen hat im Rahmen seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Die Mitglieder bestätigten Michaela Biermayer einstimmig in ihrer Position als Sprecherin sowie Katrin Müllegger-Steiger als Beisitzerin. Als neues Mitglied wurde Peter Holzner in den Vorstand als Beisitzer gewählt. Marcus Kaiser, der bisher als Beisitzer tätig war, übernimmt nun die Position des Sprechers und folgt damit auf Dominik Gebhard, der sein Amt aus zeitlichen Gründen niedergelegt hat. „Mit unserem neu aufgestellten Vorstand sind wir bestens für die anstehenden Kommunalwahlen gerüstet“, erklärte Biermayer nach ihrer Wiederwahl. „Wir verbinden bewährte Erfahrung mit frischen Impulsen und werden gemeinsam einen engagierten Wahlkampf für eine nachhaltige Zukunft in Kissing führen.“ Der Ortsverband dankt dem scheidenden Sprecher Gebhard für seine Arbeit. Die Kissinger Grünen freuen sich, dass er seine Expertise auch im kommenden Kommunalwahlkampf einbringen wird. „Die ökologischen, finanziellen und sozialen Herausforderungen in unserer Gemeinde erfordern kontinuierliches Engagement und klare Konzepte“, betont Kaiser. „Mit unserem neuen Vorstandsteam werden wir den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und unsere grünen Ideen für ein lebenswertes Kissing in den Mittelpunkt unseres Kommunalwahlkampfes stellen.“ Der Kissinger Ortsverband wird in den kommenden Wochen sein Wahlprogramm für die Kommunalwahlen 2026 finalisieren und der Öffentlichkeit vorstellen.

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortsverband Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis