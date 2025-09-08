Kissinger Nachwuchsgärtner pflanzen Gemüse

Die Jugend des Gartenbauvereins Kissing e. V. traf sich kürzlich auf dem Acker des Vereins und begann mit dem Anbau. Die Kinder haben in eigenen „Bieflingen“ – also Beetreihen – Kartoffeln gelegt und Beete mit unterschiedlichem Gemüse bepflanzt. Namensschilder kennzeichnen die eigenen Bereiche und erleichtern den Kindern die Orientierung bei der Pflege ihres Ackers. Unter anderem wurden Rüben gesetzt, die hoffentlich gut gedeihen und im Herbst für das Rübenschnitzen bereitstehen werden.

Ein Bauwagen steht dort als Schutzhütte zur Verfügung, falls das Wetter einmal nicht mitspielt. Auch die nötigen Instandsetzungsarbeiten an diesem Bauwagen wurden in Angriff genommen. Nach dem Hochwasser im letzten Jahr gibt es einiges zu tun. Jetzt hoffen alle auf gutes Wetter, damit die Kinder sich auf eine reichliche Ernte freuen können.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!