Kissing ist auswärts eine Macht – Merchings siebter Streich

Zuhause hat der Kissinger SC in drei Auftritten erst vier Punkte geholt. Aber auswärts schlägt die Mannschaft in der Kreisliga Augsburg so richtig zu. Beispielsweise am Sonntag mit einem 4:0 beim SV Türkgücü Königsbrunn. Ähnlich souverän gestaltete Spitzenreiter Merching seine Vorstellung in Schwabegg und baute mit einem 4:1-Erfolg die Siegesserie auf sieben Partien aus. Der zweiten Mannschaft des SV Mering fehlte in Welden ein Tor zu einem Remis.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86438 Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis