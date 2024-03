Friedberg

vor 17 Min.

Kinderbetreuung und Glasfaser beschäftigen Menschen im Friedberger Süden

Plus Einigen kritischen Nachfragen muss sich Roland Eichmann bei der Bürgerversammlung in Bachern stellen. Bei einem Thema wird er besonders deutlich.

Von Anna Faber

In den Ortsteilen im Süden Friedbergs plant die Stadt einige Entwicklungsprojekte und Neuerungen. Bei der Bürgerversammlung in der Sportgaststätte Bachern stellte Bürgermeister Roland Eichmann mit einer Präsentation von 80 Folien den Entwicklungsstand Friedbergs und seiner südlichen Ortsteile dar. Die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessierten vor allem die Kinderbetreuung und Probleme mit den geplanten Glasfaseranschlüssen durch die Telekom, aber auch der Katastrophenschutz und das Drama um den Friedberger Bauhof wurden thematisiert.

Ein Problem, das viele Bürger umtrieb, ist die Kinderbetreuung in den Ortsteilen. Bereits in seiner Zusammenfassung offenbarte Bürgermeister Eichmann, dass in Friedberg massiv Plätze in der Kinderbetreuung fehlen. Im letzten Anmeldezeitraum konnten 150 Anmeldungen nicht abgedeckt werden. Aktuell sind noch 120 Kinder betroffen. Es sind mehrere Projekte in Planung, Kindertagesstätten zu erweitern (etwa in Friedberg-West) oder neu zu bauen (an der Bozener Straße sowie Unterm Berg). Diese Unterfangen ziehen sich jedoch aus unterschiedlichen Gründen seit Jahren hin.

