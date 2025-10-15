Die Meringer Kleidertauschbörse ist sehr gefragt

Pünktlich um 14 Uhr stürmten die ersten Besucherinnen mit Taschen oder kleinen Koffern voll mit Kleidungsstücken in die Mehrzweckhalle Mering. Seit zweieinhalb Jahren gibt es die Möglichkeit, sich für eine Tasche voll mitgebrachter Kleidung andere Kleidungsstücke auszusuchen. Das Angebot ist nachhaltig und sehr gefragt. Auch in Augsburg und Königsbrunn gibt es bereits Kleidertauschbörsen.

Erste Kleidertauschbörse in Mering fand 2023 statt

Im März 2020 führte die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG)in Mering das Repaircafé ein. Es fand zum ersten Mal im Papst-Johannes-Haus, danach im Wasserhaus St. Afra und im Gemeindehaus der evangelischen Johanneskirche statt. Seit 2022 ist es in der Mehrzweckhalle. Während der Wartezeit kann man dort Kaffee und Kuchen genießen. Da soviel freier Platz vorhanden war, überlegte Daniela Hermle-Pertolli, dass es doch eine gute Idee wäre, eine Kleidertauschbörse auszuprobieren. Im März 2023 wurde sie erstmals mit dem Repaircafé zusammen angeboten und war sofort ein riesiger Erfolg. Ihr zur Seite stehen als Helferinnen Astrid Mayer, Nick Heitzer und Christiane Ernst, die vom Konzept ebenfalls sehr überzeugt sind. „Von der verbleibenden Kleidung behalten wir uns geeignete Teile für die nächste Kleidertauschbörse im Frühjahr zurück. Sonst haben wir für die ersten Gäste nämlich noch keine Ware“, verrät die Initiatorin. Was sie als altmodisch ansehen oder ihnen nicht mehr gefällt, wird für die Altkleidersammlung von Kolping aussortiert. Gut tragbare Kleidung bringt Mathias Stößlein zum Obdachlosenheim nach Augsburg. Falls Kleidungsstücke dort nicht benötigt werden, kommen sie in den dazugehörigen Second- Hand-Laden. „Unser Ziel ist es, so wenig wie möglich wegzuwerfen“, informiert Daniela Hermle-Pertolli.

Nachhaltig und gut sortiert

Am Sonntag gibt es viele Jeans und Stoffhosen für Frauen, die qualitativ hochwertig sind. Auch Kleider, Jacken, T-Shirts, Blusen und Pullover für junge Mädchen und Frauen sind im Angebot. Manche sind noch in einem sehr guten Zustand, T-Shirts sind teilweise verwaschen oder zerknittert. Sogar eine kleine Auswahl an Schuhen und Sportkleidung wurde abgegeben. Für Herren gibt es vor allem Hemden, Sakkos, Sport- und Sommerjacken und Pullover. Eine Kundin ist enttäuscht, dass sie diesmal keine Bettwäsche finden kann.

Richarda Sterk ist gerade in Mering auf Besuch und hat einen kleinen Koffer mit Sakkos, Hosen und T-Shirts ihres verstorbenen Partners in Größe 48 dabei. Auch einige T-Shirts für Damen hat sie mitgenommen, die ihr zu klein geworden sind. Sie freut sich, dass sie für sich drei Jeans, zwei Leinenhosen, zwei gleiche weiße Blusen zum Partnerlook mit ihrer Freundin, eine Herrenbadehose und eine Sportjacke für ihren Sohn gefunden hat. „Ich finde diese Tauschbörse toll, weil sie nachhaltig ist und Leute, die wenig Geld haben, für nicht mehr passende Kleidung neue Sachen aussuchen können. Heute gibt es sehr gute Jeans“, freut sie sich und bedauert, dass es eine solche Veranstaltung bei ihr nicht gibt.

Johanna Winter aus Mering ist von Anfang an bei der Kleidertauschbörse, um sich ein wenig umzusehen, was ihr gefallen könnte. „Ich hatte mir beim letzten Mal einen Hosenanzug für eine Hochzeit mitgenommen, aber er hat nicht gepasst. Den habe ich abgegeben“, erzählt sie. Juliana Kloepfer aus Mering hat Kleidungsstücke mitgebracht, die sie seit einem Jahr nicht mehr getragen hat. „Ich suche dafür hauptsächlich Kleidung für unser Theater in Bachern, dem ich seit sieben Jahren angehöre“, sagt sie und lacht. Einen Bademantel und ein buntes Sommerkleid konnte sie bereits in ihre Tasche stecken. „Einen tollen kurzen Rock für mich für die Arbeit habe ich auch noch gefunden“, freut sie sich.