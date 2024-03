Studie zum Klimaschutz: Wo gibt es in Friedberg Moorflächen?

Plus Eine Voruntersuchung soll klären, welche Flächen für Renaturierung infrage kommen. 3000 Euro werden dafür bewilligt.

Wie kann das Friedberger Moor renaturiert, erhalten und geschützt werden? Darüber beriet der Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Jonas Galdirs vom Büro CO₂-regio, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Klimaschutz durch spezielle Moorschutzprojekte einsetzt, stellte die Vorteile einer Renaturierung vor.

Moore bieten Hochwasserschutz und dienen als Wasserspeicher. Zudem schützen sie Boden und Landschaft. Auch Landwirte profitieren von Mooren. Es seien Förderungen von bis zu 2000 Euro pro Hektar möglich. Ein Hektar Moor binde jährlich 20 Tonnen Treibhausgase. Und zum Vergleich machte Galdirs deutlich: "Allein ein Pkw emittiert etwa eine Tonne Treibhausgas auf 10.000 Kilometer."