Kliniken an der Paar: So sind die ersten Monate als Lehrkrankenhaus gelaufen

Seit inzwischen einigen Monaten können Medizinstudentinnen und -studenten ihr sogenanntes Praktisches Jahr (PJ) auch bei den Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg absolvieren. Ende 2024 wurden die beiden Krankenhäuser zu Akademischen Lehrkrankenhäusern der medizinischen Fakultät der Universität Augsburg ernannt. „Wir nehmen diese Verantwortung für die Ausbildung künftiger Mediziner sehr ernst“, sagt Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. Die Rückmeldungen der ersten Studierenden bestätigten, dass man hier auf einem guten Weg sei.

Medizin-Studierende schätzen das kleinere Team und die gute Betreuung

Zu den ersten PJ-Studierenden an den Kliniken an der Paar gehörten Josephine Frey und Michael Kraus. Weil er in der Nähe wohnt, entschied sich Michael Kraus, sein PJ im Krankenhaus Friedberg zu absolvieren. „Außerdem hatte ich den Wunsch nach einem kleineren Team, dadurch weniger Anonymität und ein besseres Verhältnis mit pflegerischen und ärztlichen Kollegen“, wird Kraus in einer Pressemitteilung der Kliniken zitiert. Inzwischen hat Kraus seine Tertiale in der Chirurgie sowie in der Inneren Medizin absolviert und ist froh über seine Entscheidung: „Ich bin schrittweise an immer neue Aufgaben herangeführt worden und konnte so meinen Horizont ‚behütet‘ erweitern. Das hat mir sehr gut gefallen, da ich ein sehr angenehmes und konstruktives Lernumfeld vorgefunden habe.“ Häufiger habe es sogar den Luxus einer Eins-zu-Eins-Betreuung gegeben.

„Das hat mir sehr geholfen, bei teilweise sehr spezifischen Problemen, mit denen ich konfrontiert wurde, schnell weiterzukommen“, sagt Medizinstudent Kraus. „Ich bin sehr dankbar, dass die Kollegen trotz oft stressigem Alltag sich die viele Zeit für mich genommen haben.“ Genau dieses Zeitnehmen ist Privatdozent Dr. med. Heiko Methe, Chefarzt Innere Medizin – Kardiologie sowie Hauptverantwortlicher für die PJ-Studierenden an den Kliniken an der Paar, wichtig: „Wir begreifen die PJler als angehende Ärzte und unterstützen sie auf ihrem Weg, das im Studium Erlernte nun in die Praxis umzusetzen.“ Das erfordere eine sorgfältige Betreuung. „Die familiäre Struktur unserer Häuser trägt sicherlich zu einem guten Lernumfeld für die angehenden Ärzte bei.“ (AZ)

Das Praktische Jahr (PJ) Das PJ ist der letzte Abschnitt des Medizinstudiums, in dem die Studierenden je 16 Wochen in der Inneren Medizin, Chirurgie und in einem Wahlfach praktisch-klinisch tätig sind. Diese sogenannten Tertiale können bundesweit entweder in einer Universitätsklinik oder einem Akademischen Lehrkrankenhaus abgeleistet werden. Bei den Kliniken an der Paar können die Studierenden in der Inneren Medizin sowie der Chirurgie absolvieren.