Schlägerei in Dasing nach Unstimmigkeit im Straßenverkehr

Am Mittwoch hat es in Dasing an der Aral-Tankstelle eine Schlägerei zwischen zwei Autofahrern nach einer Unstimmigkeit im Straßenverkehr gegeben. Gegen 13.10 Uhr stellte einer der beiden Verkehrsteilnehmer den anderen, der ihn vermeintlich zuvor mit dem Auto geschnitten hatte, zur Rede. Der zunächst verbale Streit ging in Handgreiflichkeiten und Schläge über, an denen sich auch die Beifahrerin beteiligte. Laut der Polizei Friedberg wird gegen alle Beteiligten ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

