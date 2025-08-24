Drama nach Geburt: Plötzlich kämpft diese junge Mutter um ihr Leben

Sandra und Alexander Dürrschmidt lernen sich während der Pandemie kennen. Schnell merken beide, dass es zwischen ihnen passt. Sie heiraten, bauen in Friedberg gemeinsam ein Haus, dokumentieren ihren Bau auf den sozialen Netzwerken und ziehen im Frühjahr 2024 in ihr Traumhaus ein. Im Oktober wird das Glück der beiden komplett, Sandra Dürrschmidt wird schwanger. Die Schwangerschaft verläuft ohne Komplikationen. Alles scheint perfekt – bis zur Geburt ihres kleinen Dino (Name auf Wunsch der Eltern geändert). Nur wenige Stunden danach kämpft die junge Mutter um ihr Leben.

Emilya Icer

86316 Friedberg

Geburt