24-Stunden-Einkaufen bereichert den Landkreis

Plus Die Anbieter von Automaten und Läden zur Selbstbedienung kämpfen mit Diebstählen. Das schreckt viele davon ab. Dabei bereichern sie das lokale Angebot.

Wem ging es nicht schon einmal so? Es ist Sonntag und man braucht ein Mitbringsel, zum Einkaufen hat man es vorher nicht geschafft. Oder im Sommer, an einem dieser wunderbaren, warmen Abende, ist spontanes Grillen angesagt. Auf dem Land gibt es praktisch keine 24-Stunden-Supermärkte. Dafür Höfe, Privatleute oder Metzgereien, die Selbstbedienungsläden betreiben. Ein wertvolles Angebot für die Region - denn neben den oft umfangreichen Öffnungszeiten bieten sie kurze Wege, sind regional und bereichern die lokalen Einkaufsmöglichkeiten. Dass sie stark unter Diebstählen leiden, schmerzt. Aber es gibt einen Lichtblick.

Bestehende Anbieterinnen und Anbieter denken ans Aufhören, andere werden vor dem ersten Versuch abgeschreckt. Für den heutigen Bericht hat die Redaktion mit vielen Betreiberinnen und Betreibern von 24-Stunden-Automaten und -läden gesprochen. Alle von ihnen haben ihre Erfahrungen gemacht: Geld wurde aus Kassen genommen, Automaten wurden beschädigt, Produkte zerstört und gestohlen. So ist es nicht verwunderlich, dass einigen die Lust vergeht.