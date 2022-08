Aggression gegen medizinisches Personal verdient null Toleranz

Plus Beleidigungen und Gewalt gegen Pflegekräfte und medizinische Fachangestellte nehmen im Kreis Aichach-Friedberg zu. Sie verdienen null Toleranz.

Die Anspruchshaltung in Deutschland ist gewachsen. Und wer nicht gleich bekommt, was er meint, dass es ihm zustehe, wird öfter und schneller aggressiv. Man sollte meinen, dass dies noch anders ist in einem ländlich geprägten Raum wie Aichach-Friedberg, wo man sich kennt und achtet. Doch weit gefehlt: Kliniken, Arztpraxen und Rettungsdienste berichten, dass Beleidigungen, Drohungen und sogar körperliche Attacken mittlerweile an der Tagesordnung sind. Das ist eine gefährliche Entwicklung - auch für diejenigen, von denen die Aggression ausgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen