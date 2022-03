Aichach-Friedberg hilft der Ukraine mit Herz und Verstand

Plus Eine Welle der Hilfsbereitschaft breitet sich im Kreis Aichach-Friedberg aus. Sie ist gut organisiert - denn die schmerzhaften Erfahrungen von 2015 helfen.

Es begann vor einer Woche mit Friedensgebeten und damit, dass das Landratsamt unbürokratisch Strukturen für Flüchtlinge schuf, als alles noch unklar war. Doch in rasanter Geschwindigkeit entwickelte sich die Hilfsbereitschaft für die Ukraine zu einer Welle im Wittelsbacher Land. Die Menschen sind sehr berührt von dem Leid, das ein Despot zwei Länder weiter anrichtet. Sie wollen helfen, nicht nur symbolisch. Und sie tun es mit Herz und - ebenso wichtig - Verstand. Dabei kommen Aichach-Friedberg seine über viele Jahre gewachsenen Netzwerke zugute, aber ebenso seine Erfahrungen aus den Jahren 2015 und 2016, als der Landkreis viele Asylsuchende aufnahm.