Altstadtfest hat einen großartigen Start

Plus 60.000 Besucherinnen und Besucher am ersten Wochenende - und trotzdem lief die "Friedberger Zeit" entspannt ab. Eine tolle Nachricht!

Drei junge Kolleginnen und Kollegen berichten mit mir zusammen dieses Jahr über die "Friedberger Zeit". Und alle sagten sie am ersten Abend: "Toll, diese Stimmung: So viele Menschen, und trotzdem läuft alles total entspannt." Und dabei war das erst der Anfang!

Organisator Frank Büschel drückte es so aus: "Es war wieder Zeit für die ,Friedberger Zeit'". Das fanden offensichtlich viele. Rückblickend war es trotzdem richtig, die Massenveranstaltung angesichts der pandemische Lage 2022 und der damit verbundenen Unsicherheiten um ein Jahr zu verschieben.