Altstadtfest wird teurer werden

Plus Fünf Euro kostet der Eintritt zur "Friedberger Zeit" - bei Historienfesten in Neuburg und Mindelheim sind es 13 Euro.

Selbst manche alte Altstadtfest-Hasen schafften es kaum, das gesamte Programm abzuarbeiten, das sie sich für die "Friedberger Zeit" vorgenommen hatten. Hier Rahmfleck oder Spanferkel probieren, da dem Konzert am Schlossteich lauschen, dort die Gauklerinnen bewundern, kegeln oder Kerzen ziehen, zwischendrin Freunde treffen, an den Ständen mit Handwerkskunst bummeln: Das Angebot war groß. Für fünf Euro Festobolus pro Tag bzw. zehn für die gesamte Woche war es riesig. In zwei Jahren wird dieser Eintrittspreis sicherlich steigen.

Bereits 2019 machte die Stadt Friedberg mehrere hunderttausend Euro Defizit mit der zehntägigen Großveranstaltung. Pro Besucherin oder Besucher sind das nur wenige Euro, verglichen mit der Subventionierung vieler anderer Veranstaltungen ist das also ein Klacks. Doch dieses Jahr wird die Endabrechnung höhere Kosten aufweisen. Egal ob Sicherheitsdienst oder Toilettenhäuschen, alles ist teurer geworden. Gleichzeitig muss die Stadt mehr aufs Geld achten.

