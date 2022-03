Am Geld wird die Energiewende in Aichach-Friedberg nicht scheitern

Plus Viele haben seit Kriegsausbruch die Heizung heruntergedreht, sind aufs Rad statt ins Auto gestiegen, haben über Fotovoltaik nachgedacht.

Die Energiewende hat plötzlich durch die Aspekte Versorgungssicherheit und Geldbeutel neue Treiber bekommen, egal ob bei Kommunen oder bei Privatleuten. Im Wittelsbacher Land macht sich das kleine Dorf Todtenweis mit einem Energienutzungskonzept ebenso auf den Weg, wie die größte Kommune Friedberg mit einem Grundsatzbeschluss.