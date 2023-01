Anforderungen an die Feuerwehr steigen

Wachsende Gemeinden, mehr Aufgaben - und stets der Blick auf den Nachwuchs: Um leistungsfähig zu bleiben, braucht die Feuerwehr Kissing jede Unterstützung.

Kaum war die Drehleiter offiziell einsatzbereit, rückte die Kissinger Feuerwehr bereits mit ihr aus. Die neue Ausrüstung war dringend nötig. Denn bei knapp 70 höheren Gebäuden in der Gemeinde bestand die Gefahr, dass zu enge, verrauchte oder brennende Treppenhäuser Rettungen verhinderten. Ein weiteres Gerät, intensive Fortbildungen, hunderte Übungsstunden: Die Feuerwehr muss sich stetig anpassen, um leistungsfähig zu bleiben. Das schafft sie nicht ohne Unterstützung.

Feuerwehr Kissing braucht ein neues Gebäude

Die Ehrenamtlichen erfüllen ihr Soll - das sich verändert. In Zeiten der Klimakrise nehmen extreme Wetterereignisse zu, die Gefahr von Waldbränden steigt. Kissing wächst. Die Einsatzkräfte brauchen regelmäßige Schulungen und Übungen. Und während stets neue Aufgaben für die Feuerwehr hinzukommen, wird es schwieriger, Nachwuchs zu finden. Aus diesem Grund darf die Gemeinde nicht warten, bis sich bestehende Probleme verschärfen, sondern muss den Ehrenamtlichen entgegenkommen.

Denn der Bedarfsplan bestätigte, was die Einsatzkräfte in Kissing seit Längerem monierten. Zu wenig Platz, zu wenig Sanitäranlagen und ironischerweise eine erhöhte Brandgefahr durch viele Ladegeräte: Das Feuerwehrhaus ist voller Mängel. Die einzige langfristige Lösung ist ein neues Gebäude. Hier kann die Gemeinde unterstützen, indem sie in einem ersten Schritt Mängel am bestehenden Haus behebt - und sich bald mit einem möglichen Neubau beschäftigt.

