Archivgalerie: Eichmanns Fehlentscheidung ist korrigiert

Plus Die Verantwortung für den Streit um den Einbau des Aufzugs liegt beim Bürgermeister. Nur die Hartnäckigkeit der Grünen führte zum Umdenken.

Lillian Sedlmair ist die Einzige aus der Friedberger Referentenrunde, die Bürgermeister Roland Eichmann nicht von seinen Vorgängern übernommen hat. Und im Gegensatz zu dem einen oder anderen aus dieser Runde war von ihr öffentlich bislang auch nie ein kritisches Wort über den Chef zu hören, obwohl der es seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht immer leicht macht, loyal zu sein.