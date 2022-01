Asyl bleibt für Aichach-Friedberg ein wichtiges Thema

Plus 740 Flüchtlinge leben in Aichach-Friedberg. Das einst heftig diskutierte Thema Asyl ist öffentlich kaum noch eines. Es wäre ein Fehler, es zu unterschätzen.

Momentan schlagen sich die Menschen Argumente für und gegen Covid-Impfungen um die Ohren. Vor gut fünf Jahren ging es ähnlich hitzig zu, damals spaltete die Asyl-Debatte die Gesellschaft. Inzwischen scheint hier Ruhe eingekehrt. Doch man sollte auch in Aichach-Friedberg die Bedeutung des Themas nicht unterschätzen.