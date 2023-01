Auf den neuen Bauamtsleiter warten in Kissing große Aufgaben

Plus INSEK, die neue Grundschule, Licca Liber: Kissing wächst und entwickelt sich mit seinen Projekten. Für den neuen Bauamtsleiter keine einfache Aufgabe.

Mit Alfred Schatz geht in Kissing eine Ära zu Ende. Mehr als drei Jahrzehnte war er in der Gemeinde tätig, wirkte entscheidend bei Projekten mit und begleitete Bürgerinnen und Bürger bei ihren Bauvorhaben. Seine ruhige und sachliche Art behielt er selbst in den hitzigsten Diskussionen im Gemeinderat. Eine wertvolle Eigenschaft, gerade bei den komplexen Projekten, die Kissing in der Vergangenheit beschäftigten und auch künftig in Atem halten werden. Auf den Nachfolger Bernd Miller warten große Aufgaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen