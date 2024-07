Auflösung des Jugendrats: Es ist Zeit für ein neues Format

Jugendliche sind für Politik zu begeistern – daran gibt es keinen Zweifel. Viele junge Menschen engagieren sich auf politischer Ebene. Das geschieht allerdings nicht immer auf den traditionellen Wegen. Doch nicht nur Engagement in Partenen ist politische Teilhabe – auch Protestaktionen wie das kürzlich aufgelöste Klimacamp in Augsburg zählen dazu. An politischem Gestaltungswillen mangelt es also nicht, wenn der Friedberger Jugendrat laufend Mitglieder verliert. Woran aber dann?

Christian Gall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Politik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis