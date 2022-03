Aufwind für die Meringer Geschäftsleute

Plus Mit verschiedenen Bausteinen will die Marktgemeinde Mering Unternehmerinnen und Unternehmern helfen. Dieses Angebot kann der Anfang eines Erfolgsrezepts sein.

Mit dem ersten Unternehmerfrühstück in Mering signalisiert Bürgermeister Florian Mayer als Gemeindeoberhaupt, dass die Stärkung der Geschäftswelt zur Chefsache geworden ist. Es soll nicht länger bei schönen Plänen bleiben, die dann in der Schublade verschwinden. Für die Gewerbetreibenden im Innenort ist es längst fünf nach zwölf, denn nicht nur der zunehmende demografische Wandel und der florierende Internethandel setzen ihnen zu. Ein Übriges leistet die Corona-Pandemie.