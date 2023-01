Handwerker sind gefragt: Augen auf bei der Berufswahl

Plus Handwerker sind schwer zu bekommen und entsprechend teuer. Dafür gibt es im Wittelsbacher Land drei Gründe.

Das Bad renovieren? Kann vom ersten Gespräch mit dem Sanitärbetrieb bis zur ersten Dusche in der neuen Wanne schon mal ein Dreivierteljahr dauern. Lieferzeit für die Küche? Vier Monate - nicht weil das Material fehlt, sondern weil es keine Monteure gibt. Ein neuer Holzofen, da die Betriebserlaubnis für den alten bald ausläuft? Trotz Beratungsterminen bei zwei Ofensetzern kein einziges Angebot.