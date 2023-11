Aus der Tiga-Party wäre ein Schlag ins Gesicht der Jugend gewesen

Plus Friedberg ist überaltert, der Anteil der Menschen unter 18 so niedrig wie kaum sonst wo im Landkreis. Das macht sich leider bemerkbar. Ute Krogull kommentiert.

Ein Aus für die Tiefgaragenparty wäre ein Schlag ins Gesicht der Jugend gewesen. In Friedberg hat sie nicht wirklich eine Lobby. Man kümmert sich zwar darum, dass Kitas, Schulen, Vereine gut ausgestattet sind. Da sollen die Kinder und Jugendlichen sich dann bitte aufhalten, allenfalls noch an einer der Skate-Anlagen oder am See, im Sommer eingezäunt und Security-überwacht.

Die Stadt ist vergleichsweise überaltert. Nur in den Dörfern Steindorf und Obergriesbach leben anteilsmäßig weniger Menschen unter 18, als in der größten Kommune des Landkreises. 17,3 Prozent sind es, in absoluten Zahlen 5210. Das merkt man.

